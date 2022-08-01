Представитель генсека ООН выступил с заявлением по Украине и Косово

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выступил с заявлениями по Украине и Косово. Кратко главное из заявлений: ▪️ Рабочие процедуры движения судов в рамках соглашения по украинскому зерну практически согласованы; ▪️ Решения по выходу судов из Одессы принимаются властями порта, новые суда выйдут в море в соответствии с этими решениями; ▪️ Генсек Гутерриш получил запросы от России и Украины о проведении расследования удара по Еленовке; ▪️ ООН изучает, имеются ли необходимые условия для проведения расследования удара по лагерю пленных в Еленовке; ▪️ ООН приветствует меры по разрядке напряженности между Косово и Сербией; ▪️ В ООН всегда призывают к спокойствию в отношениях между странами.