Астраханские асфальтовые заводы готовы начать дорожный сезон

В преддверие начала сезона дорожных работ мэр Астрахани Олег Полумордвинов оценил готовность к нему подрядных организаций, с которыми городская администрация заключила контракты на проведение ремонта улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».