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«Я рада, что каждый день ты находишь новые цели и достигаешь их». Бойкова поздравила Медведеву с 23-летием

«Я рада, что каждый день ты находишь новые цели и достигаешь их». Бойкова поздравила Медведеву с 23-летием

Российская фигуристка Александра Бойкова поздравила Евгению Медведеву с 23-летием. «Happy birthday! Я рада, что каждый день ты находишь новые цели и достигаешь их.

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