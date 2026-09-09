Прекращение огня: США потребовали, чтобы Украина признала территории за Россией

Дональд Трамп выразил желание прекратить конфликт на Украине во время своего президентства. В то же время Владимир Зеленский заявил, что конфликт продлится всю зиму и намерен убедить Трампа предоставить Украине баллистические ракеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)