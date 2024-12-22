Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри в бою-реванше в Эр-Рияде

В ночь с 21 на 22 декабря в столице Саудовской Аравии состоялся второй поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.
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