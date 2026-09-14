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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хайруллин о 3 поражениях ЦСКА в 4 матчах в сезоне: «Не должно быть никаких оправданий. Нужно побеждать и идти к своему уровню, на котором мы пока не находимся»

Форвард ЦСКА Марат Хайруллин высказался о неудачном старте команды в Фонбет Чемпионате КХЛ.  Московский клуб проиграл 3 из 4 матчей и занимает 9-е место в Западной конференции.

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