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«Мужу, брату, коллеге, папе»: Что подарить мужчине на 23 февраля?

«Мужу, брату, коллеге, папе»: Что подарить мужчине на 23 февраля?

Придумывать подарки — это всегда приятное занятие. А если это еще и 23 февраля, когда можно порадовать мужчин, которые в большинстве случаев не привыкли к излишнему вниманию, дело ответственное и щепетильное.

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