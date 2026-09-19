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МОСИНФОРМ

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В Москве ожидается до 19–20 градусов тепла с 19 по 23 сентября

В Москве ожидается до 19–20 градусов тепла с 19 по 23 сентября

Теплая погода сохранится в Москве с 19 по 23 сентября. Дневная температура будет достигать плюс 19–20 градусов.

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