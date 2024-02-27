78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Всё по Марку Твену "Украдёшь булку в магазине посадят в тюрьму, украдёшь железную дорогу станешь сенатором" Почему ус...В Петербурге осуд...
  • Анна Романова
    Чучело башкирскоеОсуждала подопечн...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Еще запретить пашку дурова и его экстремисткий телеграмОлега Тинькова* в...

Волочкова не готова рожать детей своему мужчине мечты: «Дети – это обуза»

Если у него не будет детей, то для неё это не станет проблемой. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сообщила ведущей «360», что не будет рожать детей своему мужчине мечты, так как считает их обузой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх