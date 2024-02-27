Волочкова не готова рожать детей своему мужчине мечты: «Дети – это обуза»

Если у него не будет детей, то для неё это не станет проблемой. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова сообщила ведущей «360», что не будет рожать детей своему мужчине мечты, так как считает их обузой.
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