Эксперт рассказала, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск в 2022 году

Если работник хочет взять отпуск с максимальной денежной выгодой для себя, то необходимо ориентироваться на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, рассказала руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.