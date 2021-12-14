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Эксперт рассказала, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск в 2022 году

Эксперт рассказала, в какие месяцы выгоднее всего брать отпуск в 2022 году

Если работник хочет взять отпуск с максимальной денежной выгодой для себя, то необходимо ориентироваться на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней, рассказала руководитель HR-службы юридической группы «Яковлев и Партнеры» Светлана Краснянская.

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