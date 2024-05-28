Александр Лазарев раскритиковал МХАТ из-за Бузовой

Ольга Бузова стала приглашенной звездой в одной из театральных постановок легендарного спектакля. Известный режиссер и телевизионный ведущий Александр Лазарев в рамках шоу «Легенда» на канале RTVI высказался о неуместном участии популярной певицы и ведущей в скандальной постановке МХАТ «Чудесный грузин».
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