В Тульской области 8 сентября выберут нового губернатора и депутатов Облдумы

В Тульской области в единый день голосования, 8 сентября, пройдут выборы губернатора и депутатов. Об этом стало известно в ходе 61-го заседания тульской Облдумы, сообщает корреспондент Тульской службы новостей.
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