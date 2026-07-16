Александр Дубинский: Зеленский «чистит» Ермака не за воровство, а за токсичность под дулом Запада

Почему смена премьер-министра в Украине сравнима с перестановкой «рыл у кормушки»? Какие закулисные договорённости связывают нового главу правительства с активами, отжатыми у Коломойского? Как «доплаты» из нелегальных казино превратились в трамплин для посольской должности в США? И станет ли чистка силовых кланов для граждан Украины началом реальной борьбы с коррупцией или лишь переделом сфер влия… Читать далее: https://govorit.