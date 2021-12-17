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Почему советские танкисты в начале войны проигрывали бои немцам

Почему советские танкисты в начале войны проигрывали бои немцам

На всевозможных интернет-форумах часто возникают споры о том, какой из танков был лучше. Однако, обычно всё обсуждение сводится к сравнению табличных характеристик и повторению самых распространенных мифов времён Великой Отечественной войны.

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