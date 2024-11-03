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Артета об «Арсенале» без выраженного форварда: «Я люблю своих игроков, и не променял бы их ни на кого другого. Мы должны показывать лучших себя каждую неделю»

Вчера лондонцы уступили «Ньюкаслу» (0:1) в 10-м туре АПЛ. Сейчас команда с 18 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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