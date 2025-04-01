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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Площадку уберут из экзамена на право вождения с 1 апреля

Для желающих получить водительские права вводится новый объединенный экзаменФото: freepik.com С 1 апреля отдельного экзамена на «площадке» не будет: вводится единый практический экзамен в городе продолжительностью 30 минут (для сдающих на категорию BE с прицепом — до 40 минут).

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