Площадку уберут из экзамена на право вождения с 1 апреля

Для желающих получить водительские права вводится новый объединенный экзаменФото: freepik.com С 1 апреля отдельного экзамена на «площадке» не будет: вводится единый практический экзамен в городе продолжительностью 30 минут (для сдающих на категорию BE с прицепом — до 40 минут).
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