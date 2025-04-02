А вы вообще понимаете, что осталось всего два месяца до начала лета? И пора бы уже начинать скиыдвать лишние кило, чтобы выглядеть красиво.
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А вы вообще понимаете, что осталось всего два месяца до начала лета? И пора бы уже начинать скиыдвать лишние кило, чтобы выглядеть красиво.
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