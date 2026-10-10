Explosions thundered in Ivano-Frankivsk

Explosions were heard in Ivano-Frankivsk in western Ukraine, the Public television channel reports. "Sounds of explosions can be heard in Ivano-Frankivsk," the report says.
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