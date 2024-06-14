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Вечерний Новосибирск

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Жители Новосибирска стали массово избавляться от автографов «Блогеров России»

Жители Новосибирска стали массово избавляться от автографов «Блогеров России»

Бизнес на автографах российских блогеров стартовал в Новосибирске. Жители областного центра массово выставили на продажу росчерки гостей фестиваля «Блогеры России», который состоялся 12 июня в парке «Арена».

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