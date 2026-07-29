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Владимирские новости

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Губернатор Владимирской области указал на игнорирование демографии в отчёте мэра Владимира

Губернатор Владимирской области указал на игнорирование демографии в отчёте мэра Владимира

Губернатор Владимирской области указал на отсутствие демографической повестки в отчёте мэра Владимира, подчеркнув важность таких показателей, как число многодетных семей, желание создавать семьи, миграцию молодёжи и прирост населения.

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