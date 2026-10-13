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Газета.ру

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Трамп допустил, что США зашли слишком далеко, убив руководство Ирана

Трамп допустил, что США зашли слишком далеко, убив руководство Ирана

Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон мог зайти слишком далеко в действиях против руководства Ирана.

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