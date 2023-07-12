Турция впервые объяснила предательство России

Автору поменять бы название статьи. А то из названия статьи получается, что это Россия предала Турцию. Или добавьте слово - своё предательство.

Секушин Леонид

Ну, да! Эрдогад не готов отказаться от дешёвых, а иногда бесплатных российских пряников в виде АЭС, газа, турпотока и т. д. Но насрать большую кучу у наших дверей и попросить убрать её он за наглость не считает!