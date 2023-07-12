Турция впервые объяснила предательство России AlexCoderТурция впервые объяснила предательство России AlexCoder Отношения между странами стали напряженнее Государственная турецкая газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах опубликовала заявление Анкары по поводу возникшего напряжения в отношениях с Москвой.
Турция впервые объяснила предательство России
Комментарии
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ШКИПЕР
Народ России держат за дурачков, причём ,что турецкие СМИ ,что СМИ России.
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18 час.
Сергей Сеглюк
Автору поменять бы название статьи. А то из названия статьи получается, что это Россия предала Турцию. Или добавьте слово - своё предательство.
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18 час.
Секушин Леонид
Ну, да! Эрдогад не готов отказаться от дешёвых, а иногда бесплатных российских пряников в виде АЭС, газа, турпотока и т. д. Но насрать большую кучу у наших дверей и попросить убрать её он за наглость не считает!
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16 час.
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