Санчес этой зимой может перейти из «Интера» в «Аль-Иттихад»

Действующий чемпион Саудовской Аравии хочет купить нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса. Инициатором возможного перехода является новый аргентинский тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо, в ноябре сменивший у руля команды португальца Нуну Эшпириту Санту.
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