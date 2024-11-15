Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный эротический гороскоп за 18 - 24 ноября

Вполне возможно, что спутников ожидают проблемы с преждевременной эякуляцией – что неудивительно, если учесть, сколь сногсшибательно вы нынче выглядите! А решить проблему отчасти способно омовение члена вашего благоверного перед очередным половым актом – особенно при добавлении в воду пары капель ментолового и мятного масел… .