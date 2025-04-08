Расчет комплекса "Бук" уничтожил несколько ракет HIMARS в зоне СВО

PAVEL BEDNYAKOV/Павел Бедняков Расчет зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" 25-й общевойсковой армии группировки "Запад" уничтожил несколько ракет американской реактивной системы залпового огня HIMARS в зоне проведения спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии