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Спички - не игрушка

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Единственный шанс для мужчин с Украины избежать очевидного финала - вернуться к своему русскому началу

Единственный шанс для мужчин с Украины избежать очевидного финала - вернуться к своему русскому началу

Юрий Кот "Не спрятаться, не скрыться". Украинцев в возрасте 25–60 лет, живущих в Германии, обяжут в 2024 году явиться в вербовочные центры ВСУ, заявил Умеров в интервью СМИ.

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