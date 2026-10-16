Бывший руководитель РПЛ Ашот Хачатурянц в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу рассказал, как побывал на прощальном матче Лионеля Месси за сборную Аргентины в Буэнос-Айресе.
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