Эксперт: паводок и органика вызвали замор рыбы в Туре

Летний паводок и органические вещества привели к массовой гибели рыбы в реке Туре в Тюмени. Заместитель директора филиала ГНЦ РФ ФГБНУ "ВНИРО" Яна Капустина пояснила, что из-за этих факторов река не смогла самостоятельно очиститься.
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