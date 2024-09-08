Николь Кидман не смогла приехать на вручение Кубок Вольпи в Венеции из-за смерти матери

Актриса Николь Кидман, удостоившаяся награды за лучшую женскую роль («Плохая девочка», реж. Халина Рейн), не смогла присутствовать на церемонии вручения Кубок Вольпи 81-го Венецианского кинофестиваля из-за смерти матери, сообщает variety.
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