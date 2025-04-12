Лимонный пирог за 20 минут. Какой же вкусный: просто «тает во рту»

Лимонный пирог — это десерт, в котором удивительным образом сочетаются простота и яркость вкуса. Нежное тесто с легкой рассыпчатой текстурой и освежающая лимонная начинка создают гармонию сладости и цитрусовой кислинки.
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