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Китай

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Си Цзиньпин и президент Индонезии обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипотношений

Пекин, 13 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье обменялся поздравлениями с президентом Индонезии Прабово Субианто по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

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