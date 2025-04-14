Си Цзиньпин и президент Индонезии обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипотношений

Пекин, 13 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье обменялся поздравлениями с президентом Индонезии Прабово Субианто по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)