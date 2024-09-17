Lancet: Супербактерии унесут 39 млн жизней к 2050 году

Специалисты Всемирной организации здравоохранения и ведущие медицинские эксперты мира сделали тревожный вывод: к середине XXI века инфекции, вызванные устойчивыми к антибиотикам бактериями, могут привести к более чем 39 миллионам летальных исходов.
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