Как выглядели 12 исторических фигур, о которых мы имеем представление лишь из кино

Смотреть фильмы, в которых речь идет об исторических личностях - довольно увлекательное занятие. Однако мы склонны делать представление о внешности этих реальных персонажей лишь по кинокартинам и часто не имеем представления о том, а как же они выглядели на самом деле.
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