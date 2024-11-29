Первая лига. «Балтика» примет «Аланию» 

В пятницу «Балтика» примет «Аланию». В субботу тульский «Арсенал» сыграет в гостях с «Енисеем». В воскресенье «Урал» встретится на выезде с «Чайкой», «Сочи» проведет домашний матч с «КАМАЗом», «Торпедо» – с «Тюменью».
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