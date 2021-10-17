Комсомольская правда

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Приставы приступили к принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей

Приставы приступили к принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей

Судебные приставы начали процедуру по принудительному взысканию с Facebook 26 миллионов рублей. Сумма накопилась за несколько штрафов против социальной сети за отказ удалять противоправную информацию - например, призывы несовершеннолетних к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

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