В Госдуме рассказали о мошеннических схемах в отношении подростков

Член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что мошенники все активнее ориентируются на подростковую аудиторию, подстраивая свои схемы под их интересы и поведение в сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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