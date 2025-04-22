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В Госдуме рассказали о мошеннических схемах в отношении подростков

Член комитета Госдумы по информационной политике и координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал, что мошенники все активнее ориентируются на подростковую аудиторию, подстраивая свои схемы под их интересы и поведение в сети.

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