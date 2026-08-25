Число погибших в результате пожара на Амурском ГХК достигло трех, число госпитализированных – 24

По уточненным данным, пожар на Амурском газохимическом комплексе стал причиной гибели трех сотрудников подрядных организаций – двух граждан Китая и одного россиянина, сообщают в АГХК 25 августа 2026 года, во вторник.
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