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Журнал «Профиль»

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Число погибших в результате пожара на Амурском ГХК достигло трех, число госпитализированных – 24

Число погибших в результате пожара на Амурском ГХК достигло трех, число госпитализированных – 24

По уточненным данным, пожар на Амурском газохимическом комплексе стал причиной гибели трех сотрудников подрядных организаций – двух граждан Китая и одного россиянина, сообщают в АГХК 25 августа 2026 года, во вторник.

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