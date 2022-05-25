Зацепил удочкой высоковольтные провода и погиб на месте приморский рыбак

В Черниговском районе проводят проверку по факту смерти рыбака. Мужчину обнаружили у реки Илистая-2. Рыбак погиб, случайно зацепив удочкой линию электропередач, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на следственный комитет РФ по Приморскому краю.
В Черниговском районе проводят проверку по факту смерти рыбака. Мужчину обнаружили у реки Илистая-2. Рыбак погиб, случайно зацепив удочкой линию электропередач, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на следственный комитет РФ по Приморскому краю.
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