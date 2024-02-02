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Азаров: США подчинили себе всю администрацию Украины

Азаров: США подчинили себе всю администрацию Украины

С момента государственного переворота в Киеве Соединенные Штаты проделали большую работу по подчинению всей системы государственного управления Украины себе, любые кадровые решения в стране теперь принимается Вашингтоном, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

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