Азаров: США подчинили себе всю администрацию Украины

С момента государственного переворота в Киеве Соединенные Штаты проделали большую работу по подчинению всей системы государственного управления Украины себе, любые кадровые решения в стране теперь принимается Вашингтоном, заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.
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