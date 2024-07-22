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Над Ростовской областью было уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов

Над Ростовской областью было уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов

В ночь на 22 июля российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пытавшихся совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации.

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