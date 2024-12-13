США провели первые успешные испытания гиперзвуковой ракеты средней дальности В США впервые провели испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), сообщает Центр анализа стратегий и технологий.
США впервые успешно испытали гиперзвуковую ракету
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Чушь собачья и фейки - нету у пентагона никакого современного оружия....На понты берут...США отстали от России минимум на 15 лет... !!! Вспомните как Рейган – В НАЧАЛЕ ВОСЕМЬДЕСЯТЫХ – врал про ПРО…До сих пор у США нету ПРО….
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