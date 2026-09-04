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Путин назвал сохранение исторической памяти важнейшей задачей

Путин назвал сохранение исторической памяти важнейшей задачей

РИА Новости/Кирилл Зыков Президент России Владимир Путин 4 сентября напомнил, что сбережение исторической правды и исторической памяти – это важнейшее направление государственной политики.

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