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"Вагнер" вырывается вперёд. На выборах президента России возможна сенсация

"Вагнер" вырывается вперёд. На выборах президента России возможна сенсация

Царьград представляет своим читателям результаты экспресс-опроса общественного мнения по теме "Отношение к вероятным кандидатам на выборах президента России".

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