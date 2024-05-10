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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат России. «Крылья» примут «Ахмат», «Зенит» сыграет в субботу с ЦСКА, «Спартак» – с «Краснодаром»

В субботу «Спартак» примет «Краснодар», «Зенит» – ЦСКА, «Динамо» сыграет в гостях с «Балтикой». В воскресенье «Локомотив» встретится на выезде с «Оренбургом».

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