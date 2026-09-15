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Методы защиты сада от морозов и грызунов: рекомендации агронома

Перед заморозками необходимо принять меры для защиты плодоносных деревьев от морозов и грызунов. Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина, в интервью Life.

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