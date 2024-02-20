Перовскитовый модуль показал рекордную для своего размера эффективность

«Этот дешевый материал [сульфонат цинка-трифторметана] был использован в очень малом количестве как добавка в перовскитовые чернила, - заявил руководитель научной группы Хуан Цзиньсун из Университета Северной Каролины.
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