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Набиуллина достала "оружие массового поражения": Мягкой посадки не будет? Экономике России грозит обвал

Набиуллина достала "оружие массового поражения": Мягкой посадки не будет? Экономике России грозит обвал

Эльвира Набиуллина достала "оружие массового поражения". Экономике России грозит обвал. И есть риск, что мягкой посадки не будет.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
А что тут непонятно? Просто &amp;quot;засланный казачок&amp;quot; Запада давно ведет политику подрыва экономики изнутри, ! Это же понятно даже не экспертам за что ее наградил Запад! Санкции не дали должного эффекта, а Наебулина всю экономику из внутри отимела так, как нужно Западу! А Власть, как управление Западной колонии &amp;quot;успешно&amp;quot; и под их диктовку все выполняет! Это не в интересах России делается, это в интересах Запада, что бы счета, недвижимость, бизнес, родственнички там не пострадали! А Россиия? Да это для них просто дойная корова! А что с народом в России будет? А их это, что интересует, когда у них двойное гражданство? Они давно там, а здесь только вредят и доят страну! При том с такой крышей, которая на словах за народ, а по сути- против!
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18 час.
Александр Светов
Повесить суку!
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8 час.

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