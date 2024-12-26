АЖ

Александр Жигилий

А что тут непонятно? Просто &quot;засланный казачок&quot; Запада давно ведет политику подрыва экономики изнутри, ! Это же понятно даже не экспертам за что ее наградил Запад! Санкции не дали должного эффекта, а Наебулина всю экономику из внутри отимела так, как нужно Западу! А Власть, как управление Западной колонии &quot;успешно&quot; и под их диктовку все выполняет! Это не в интересах России делается, это в интересах Запада, что бы счета, недвижимость, бизнес, родственнички там не пострадали! А Россиия? Да это для них просто дойная корова! А что с народом в России будет? А их это, что интересует, когда у них двойное гражданство? Они давно там, а здесь только вредят и доят страну! При том с такой крышей, которая на словах за народ, а по сути- против!