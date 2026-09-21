БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Думают одни, делают другие: Россию раздирают противоречия между наукой и производством

Думают одни, делают другие: Россию раздирают противоречия между наукой и производством

Иосиф Дискин: Взаимодействие в сфере интеллектуальной собственности пока не подкреплено институциональными мерами Георгий Смирнов Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Иосиф Дискин Разрыв между наукой и производством в России — это не просто «дыра» в цепочке, а системный сбой, который до введения санкций компенсировался импортом высоко- и среднетехнологичной продукции, а также участием в международных кооперационных проектах.

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