Думают одни, делают другие: Россию раздирают противоречия между наукой и производством

Иосиф Дискин: Взаимодействие в сфере интеллектуальной собственности пока не подкреплено институциональными мерами Георгий Смирнов Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Иосиф Дискин Разрыв между наукой и производством в России — это не просто «дыра» в цепочке, а системный сбой, который до введения санкций компенсировался импортом высоко- и среднетехнологичной продукции, а также участием в международных кооперационных проектах.
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