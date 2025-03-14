В Рязани впервые могут исключить дом из реестра за плохую работу УК

У инспекции появились основания для исключения данного дома из управления управляющей организации.Рязанской области может появиться первый прецедент исключения дома из реестра лицензий за неисполнение управляющей организацией своих обязанностей.
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