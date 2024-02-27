Хинштейн о запрете ЛГБТ*: возражений к радуге нет, к мужчинам с косметикой есть

Депутат Госдумы Александр Хинштейн высказал мнение о претензиях к представителям ЛГБТ*-движения, утверждая, что они могут возникать из-за формирования определенного образа человека, а не только из-за использования символов радуги.
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